¾¡¤ÁÆ¨¤²À¤Âå¤Î¡ÖÏ·¸åÉÔ°Â¡×·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÎëÌÚµ®Çî¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤ÎÆ±À¤Âå¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤Þ¡¢¤Ä¤®¤Ä¤®¤ÈÌò¿¦ÄêÇ¯¡¢ÄêÇ¯¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¸ÛÍÑ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»»þÂå¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¡¢Áá·Ä¤Ê¤É¤¤¤¤Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ40Ç¯´Ö¤½¤³¤½¤³Ì¾¤Î¤¢¤ëÂç´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¡¢»Ò²ñ¼Ò½Ð¸þ¤â´Þ¤á¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿´ë¶È¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Æ±µéÀ¸Á´ÂÎ¤Î£´³ä¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¾­Íè¤¬ÉÔ°Â¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Åµ·¿Åª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¿