これぞ母の愛！ YouTubeチャンネル「SpartaTheCat」では、母猫のしっぽで遊ぶ子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「ママが大好きなんだね！」「我慢強い母猫だな」の声が続出しました。どこかを見つめる母猫のしっぽを…注目を集めたのは「Kitten Plays with Tail」という動画。建物から、母猫と子猫たちが続々と登場するシーンから始まります。まだ小さな子猫にとっては段差も一苦労。軽々と飛び降りる子猫もいれば