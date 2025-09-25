実は空中発射実験に適した機体？GE・アビエーションは2025年9月22日、ソリッド燃料ラムジェット（SFRJ）推進技術を使用した空中発射システム「ATLAS」の飛行試験機による超音速飛行に成功したと発表しました。【動画】細長い！ これが、実験装置を搭載したF-104「スターファイター」です今回の試験は、飛行中のSFRJによる空気吸入式推進技術の主要性能を実証・検証することを目的とし、将来の高速・長射程・高応答性が求められ