【前後編の後編／前編を読む】「定年おつかれさま」直後に「離婚して」妻の爆発も当然…61歳夫がやらかしてきた“自業自得”の歴史藤尾勇太郎さん（61歳・仮名＝以下同）は、定年を迎えたその夜に妻の茉莉さんから離婚を切り出された。「誰のおかげで暮らせているんだ」と怒りを抱いたというものの、話を聞けば、これまでの「積み重ね」が妻に離婚を決意させた構図が見えてくる。仕事を理由に妻の出産に立ち会わない、酔って