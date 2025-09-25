ダイソーで550円（税込）で販売されているお弁当。価格を見てちょっと悩んだのですが、買って正解でした！蓋の構造に秘密があり、持ち運びやすいのが嬉しいポイント。汁漏れしにくいので、大惨事を防げます！しかも、洗いやすいので家事の負担も軽減できちゃう♡考えた人に拍手したいくらい、優秀なお弁当でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ランチボックス（ロック蓋付、2段、長角型）価格：￥550（税込）