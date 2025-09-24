¡Ö¡Ú²ñ¼ÒÊø²õ¤Î¤ª¤½¤ì¡Û2026Ç¯¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥Ñー¥ÈÂçÎÌÎ¥¿¦¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Èº£¤«¤é¤Ç¤­¤ëÂÐºö¤ò²òÀâ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼ÒÏ«»Î¤Î¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¤¬ºÇ¿·¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¤È¥Ñー¥È¸ÛÍÑ¤ÎÂçÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏºÇÄãÄÂ¶â63±ß¥¢¥Ã¥×¡£ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¾å¾º¥Úー¥¹¤ò·Ù²ü¡£¡Ö¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤ÎÂÐ±þ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤ÏÅÝ»º¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡×¤È´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ë¸·¤·¤¯·Ù¾â¤òÌÄ¤é