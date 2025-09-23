《NEW》こういうの待ってた♡【スタバ】優雅な気分で食べたい「おしゃれケーキ」ftn-fashion trend news-

季節の移ろいを感じる「スターバックス」新作ケーキがマニア太鼓判

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • スターバックスのショーケースに登場した洋なしを紹介している
  • ゴロっとした洋梨の果肉とキャラメルソースをトッピングした紅茶ケーキ
  • 華やかな見た目でご褒美感たっぷりで、SNSでは絶賛されている
記事を読む

おすすめ記事

  • Afternoon Tea♡ルノワールの世界観を再現したアフタヌーンティー
    Afternoon Tea♡ルノワールの世界観を再現したアフタヌーンティー 2025年9月17日 21時30分
  • グランド ハイアット 東京の「オータム ハーベスト アフタヌーンティー」。和栗のシュークリーム、かぼちゃのロールケーキなど
    グランド ハイアット 東京の「オータム ハーベスト アフタヌーンティー」。和栗のシュークリーム、かぼちゃのロールケーキなど 2025年9月19日 0時0分
  • 甘美な「ビーズキッス」と南国の定番「ピニャコラーダ」 ラムで味わう二つの魅力とは【THE カクテルバイブル500】
    甘美な「ビーズキッス」と南国の定番「ピニャコラーダ」 ラムで味わう二つの魅力とは【THE カクテルバイブル500】 2025年9月23日 17時30分
  • スタバ×ジェラピケ、「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」9月28日発売タンブラー&マグなどコラボグッズも登場
    スタバ×ジェラピケ、「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」9月28日発売タンブラー&マグなどコラボグッズも登場 2025年9月22日 12時38分
  • 【祝22周年】「なんか増田っぽい」小山慶一郎、増田貴久メンカラケーキ作りで明かしたNEWSの“尊い”関係
    【祝22周年】「なんか増田っぽい」小山慶一郎、増田貴久メンカラケーキ作りで明かしたNEWSの“尊い”関係 2025年9月19日 15時35分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子