ニューストップ > ライフスタイルニュース > 季節の移ろいを感じる「スターバックス」新作ケーキがマニア太鼓判 Instagram 紅茶 見た目 ちゃお デコ ftn-fashion trend news- 季節の移ろいを感じる「スターバックス」新作ケーキがマニア太鼓判 2025年9月23日 20時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 スターバックスのショーケースに登場した洋なしを紹介している ゴロっとした洋梨の果肉とキャラメルソースをトッピングした紅茶ケーキ 華やかな見た目でご褒美感たっぷりで、SNSでは絶賛されている 記事を読む おすすめ記事 Afternoon Tea♡ルノワールの世界観を再現したアフタヌーンティー 2025年9月17日 21時30分 グランド ハイアット 東京の「オータム ハーベスト アフタヌーンティー」。和栗のシュークリーム、かぼちゃのロールケーキなど 2025年9月19日 0時0分 甘美な「ビーズキッス」と南国の定番「ピニャコラーダ」 ラムで味わう二つの魅力とは【THE カクテルバイブル500】 2025年9月23日 17時30分 スタバ×ジェラピケ、「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」9月28日発売タンブラー&マグなどコラボグッズも登場 2025年9月22日 12時38分 【祝22周年】「なんか増田っぽい」小山慶一郎、増田貴久メンカラケーキ作りで明かしたNEWSの“尊い”関係 2025年9月19日 15時35分