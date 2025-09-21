どんなに仲のいい友だち同士でも、長い月日が経ったりライフステージが変わったりすると、お付き合いしていて違和感を覚える瞬間があるかもしれません。ときには「この子ってこんな人だったっけ？」と大きな驚きや困惑を抱いてしまうケースもあるでしょう。今回の投稿者さんは、高校時代の友だちの言動に対して戸惑ってしまったようです。『友だちがケチな気がして、モヤモヤしてしまいます』高校の友人・Aさんの新築祝いを兼ねて