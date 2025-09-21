観客沸かせたスライディングキャッチも「愛也なら簡単に捕っていますよ」減る出場機会に、危機感を滲ませる。昨季途中に巨人からトレードで西武に加入した松原聖弥外野手は、5月7日以降2軍暮らしが続いている。西武の2軍は17日、1軍本拠地のベルーナドームでイースタン・リーグ巨人戦に臨んだ。「ファームサンクスデーinベルーナドーム」と銘打ち、ファンには試合後サイン会、写真撮影会、キャッチボールなど、選手と触れ合え