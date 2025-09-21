本拠地・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連発となる53号本塁打は飛び出すか。前日19日（同20日）の同戦では「1番・DH」で先発出場。1点を追う5回、左腕レイから逆転の左越え52号3ランを放った。4打数1安打3打点で打率.283。チー