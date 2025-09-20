2年連続シーズン50HR以上は史上6人目【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、5回に逆転の52号3ランを放った。本塁打王争いではカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）についに1本差。年間54発ペースとしたが、2人のレジェンドにはまだ“及ばない”ようだ。1点を追う5回2死一、二塁で