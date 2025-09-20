¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËÇÔ¤ì¤¿¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤«¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹-¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ëÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»î¹çÃæ¤Ë½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç86¾¡67ÇÔ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì