¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢13Ç¯Ï¢Â³PO¿Ê½Ð·èÄê¡¡D¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÇÔÀï¤Ç¡Ä»î¹çÃæ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ÈÏ¯Êó¡É
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËÇÔ¤ì¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤«¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹-¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ëÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»î¹çÃæ¤Ë½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç86¾¡67ÇÔ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥«¥Ö¥¹¤¬¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É5°Ì¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï77¾¡76ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï½é²ó¤Ë¥±¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥ÆÆâÌî¼ê¤Î¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢8²ó¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹³°Ìî¼ê¤Î2¥é¥ó¡¢9²ó¤Ï3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£»Ä¤ê8»î¹ç¤ËÁ´¾¡¤·¤Æ¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ï2013Ç¯¤«¤é13Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï39ÅÙÌÜ¡£2016Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤«¤é9Ç¯Ï¢Â³¤Î¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤âÂç·¿Êä¶¯¤òÅ¸³«¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ÎÂçËÜÌ¿¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅêÂÇ¤Î¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤Ó½©¤ÎÉñÂæ¤ÇÈôÌö¤òÀÀ¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë