◇陸上世界選手権東京大会第8日女子20キロ競歩（2025年9月20日国立競技場発着）女子20キロ競歩で藤井菜々子（26＝エディオン）が自らの日本記録を更新する1時間26分18秒をマークし、五輪、世界選手権を通じて日本女子初となる銅メダルを獲得した。男子35キロ競歩銅の勝木隼人（34＝自衛隊体育学校）に続き日本勢今大会2個目のメダル獲得。前回大会女王で今大会35キロ金メダルのマリア・ペレス（29＝スペイン）が1時間2