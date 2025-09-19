¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹(My Youth)¡Ù¤¬¡¢FOD¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Ç¤Î»ëÄ°¿ô(ÇÛ¿®¤«¤é10Æü»þÅÀ)¤ÇÎòÂåºÇ¹âµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Âè1ÏÃ¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù´Ú¹ñ¤Ç9·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏFOD¤ÇÆ±Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹(My Youth)¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤È¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀÄ½Õ¥í¥Þ¥ó¥¹ºî