死亡事故の一部始終、現場には倒れた自転車と横たわる男性 札幌市

2025年9月17日 19時12分

ざっくり言うと

16日、北海道札幌市白石区で男性がクレーン車にはねられ死亡した事故
STVが事故現場の交差点をとらえたドライブレコーダーの映像を入手した
クレーン車の左折の直後、現場には倒れた自転車と横たわる男性が映っていた