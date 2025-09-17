今月（9月）6日夜、千葉市の道路を横断中の63歳の男性をバイクではねて死亡させたとして、運転していた17歳の少年ら2人が逮捕されました。2人からは基準値を超えるアルコールが検出されていました。【写真を見る】17歳の少年が“バイク飲酒運転中”に男性（63）をはね死亡させたか同乗していた男子高校生も逮捕千葉県警危険運転致死の疑いで逮捕されたのは、千葉県四街道市の建設作業員の17歳の少年です。少年は今月6日の午後1