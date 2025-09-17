メ～テレ（名古屋テレビ） 全国のバウムクーヘンが名古屋に大集合。毎年人気のイベント「バウムクーヘン博覧会」が17日から始まりました。 17日から松坂屋名古屋店で始まった「バウムクーヘン博覧会」。今回で7回目となる人気のイベントです。 日本を代表するバウムクーヘンの名店のものや、中に国産リンゴのシロップ漬けが入ったもの、さらに、コーヒーバウムにウイスキӦ