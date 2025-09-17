福島県郡山市で受験生の女性が車にはねられ死亡した事故の裁判員裁判判決を受け、女性の遺族が代理人弁護士を通じ「危険運転致死傷罪の成立を認めてくれたのは良かったが、懲役12年はあまりに刑が軽い」とのコメントを出した。