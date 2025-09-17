トヨタ自動車のロゴ＝愛知県豊田市トヨタ自動車は17日、車載カメラに問題があるとして「ヤリスクロス」と「カローラクロス」計9万8784台（2022年11月〜24年1月生産）のリコールを国土交通省に届け出た。不具合が起きたとの申告が787件あった。国交省によると、車体の位置や周囲の状況を映像表示する「パノラミックビューモニター」のカメラで、回路の部品に亀裂が生じている場合がある。亀裂が広がると電流が妨げられ、車体左