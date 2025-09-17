ドジャース６−９フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースが悪夢の逆転負けで３連敗。先発した大谷翔平投手はメジャー最速となる１０１・７マイル（約１６３キロ）を計測するなど、５回無安打無失点の圧巻投球。打っては八回に史上６人目となる２年連続５０号を放ったが、勝利には結びつかなかった。５回を無安打無失点に抑えてベンチ前に戻ってきた大谷。第３打席への準備を進める中で、ロバーツ監督から声をかけ