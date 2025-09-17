韓国・ソウル冠岳区鳥院洞（クァナクグ・チョウォン）のピザ店で刃物を振り回し、3人を殺害した41歳男性キム・ドンウォンの身元情報が公開された。【写真】「もう生きたくないという顔…」韓国、無差別殺人犯の顔写真公開ソウル警察庁は9月16日に「身元情報公開審議委員会」を開き、殺人容疑の被疑者キム・ドンウォンの身元を公開することで決定した。警察は「被害の重大性、犯行の残忍性が認められ、犯行証拠も十分であり、犯罪予