2025年9月15日、台湾メディア・中時新聞網は、日本旅行に飽きた時の次の目的地についての議論が台湾のネット上で繰り広げられたことを報じた。記事は、多くの台湾人にとって海外旅行の第一選択肢は日本だとした上で、あるネットユーザーがこのほど台湾のネット掲示板PTTで「毎回日本へ行くのに飽きてきた」と投稿し、新たな旅行先としてどこがいいかを尋ねる書き込みを行ったと紹介した。投稿主は、「5日間で2万台湾ドル（約9万800