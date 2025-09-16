長崎市で13日、橋の上で大型トレーラーが乗用車に追突し、中央分離帯を越えて欄干に衝突した。トレーラーは、運転席が宙づり状態となった。運転手の姿はなく、約1時間半後に近くの海で見つかったが、その後死亡が確認された。乗用車の20代男性は、命に別条なかった。トレーラーが歩道を乗り越え…橋の欄干に突っ込む3連休初日の13日、高さ65mの橋の上で、今にも落ちそうになっているトレーラーをカメラが捉えた。現場は、長崎市の