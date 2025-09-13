陸上の世界選手権で来日陸上の世界選手権東京大会は13日、国立競技場で開幕する。各国の選手が続々と来日。オーストリア代表で、男子1500メートルに出場するラファエル・パリッチは、JRのホームで発見した日本ならではの光景に思わず視線を向けていた。来日後、異国の地で過ごす様子をインスタグラムにアップした35歳のパリッチ。ストーリー投稿には、巻き寿司と抹茶ドリンクを味わった1枚の他、豪雨に見舞われた街中の景色を