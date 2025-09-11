YouTubeチャンネルで「イーロン・マスクの宣戦布告...Appleが絶体絶命のワケ」と題し、実業家のマイキー佐野氏が登場。今回の動画では、テック業界の覇権争いの渦中にいるイーロン・マスク氏が、なぜ今Appleへの批判を強めているのかについて自身の見解を語った。 背景にあるのはiPhoneの停滞だ。シリコンバレーでは「iPhoneはもはや終わった」という空気があり、日本での人気とは裏腹に、開発力の低下