ロッキーズ戦で3打数1安打1打点1四球、ベッツの2ラン呼んだ【MLB】ドジャース 7ー2 ロッキーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数1安打1打点1四球。3回には四球で出塁後、26試合ぶりに今季18個目の盗塁を成功させた。チームは7-2で勝利を収め、単独首位に立っているナ・リーグ西地区で2位のパドレスがレッズに敗れたため