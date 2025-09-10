Netflix韓国ドラマ「ウンジュンとサンヨン」に出演した女優のキム・ゴウンが、制作発表会で撮影当時を思い出し、涙を流した。 【写真】思わず涙したキム・ゴウンとパク・ジヒョン 同作は、常に互いを慕い憧れながらも、嫉妬し憎みながら生きてきた、友達同士のウンジュン（キム・ゴウン）とサンヨン（パク・ジヒョン）の人生を描く、Netflixオリジナルドラマだ。 ソウルのアンバサダーソウルプルマンホテルで5日午