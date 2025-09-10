ユーチューバーのヒカルが10日までにX（旧ツイッター）を更新。女性に対する男性の「奢る」「奢らない」問題について、私見をつづった。ヒカルは「女性に対して『奢らない』『奢れない』人がたくさん居ることによって、自動的に『奢る』ことの価値が上がって当たり前のことをしてるだけで良い人だと思われるから、世の中の男性にはこれからも奢ることなく生きていってほしいし、僕はそれに驕ることなく生きていきたい」と述べた。S