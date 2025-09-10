米下院で９日、「未確認異常現象（ＵＡＰ）の透明性と内部告発者保護を通じた国民の信頼回復」と題したＵＦＯ公聴会が開催され、ＵＦＯが米軍のミサイルをはね返した映像を公開した。米紙ニューヨーク・ポストが９日、報じた。ＵＦＯ公聴会で、エリック・バーリソン下院議員（共和党、ミズーリ州選出）が公開した２０２４年１０月３０日のイエメン沖でのレーダー映像には、米軍の無人攻撃機「ＭＱ―９リーパー」が発射した空