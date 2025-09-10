連日反移民政策を進めているトランプ大統領が、1カ月前にウクライナ難民女性が犠牲になった「無差別殺人」事件を取り上げた。この事件が民主党所属の州知事や市長がいるノースカロライナ州で発生したため、これを「犯罪との戦争」の政治的攻勢にも利用しているのだ。トランプ大統領は8日（現地時間）、ワシントンの聖書博物館で開かれたホワイトハウス宗教自由委員会会議の演説後、記者らに対し「彼女はただ座っていただけだが、突