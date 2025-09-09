¡ÖSHIELD HERO ±þ±íDAY¡×¢£¥ä¥¯¥ë¥È ¡¼ ÃæÆü¡Ê9Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë9Æü¤Ë¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È-ÃæÆüÀï¤Ç¡¢À¼Í¥¤ÎÆü¹âÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¥ë¤Î¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤«¤éÂç¤­¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤¸¤¿1µå¤Ï¸«»ö¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¡£¾ìÆâ¤âÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê Season 4¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü»î¹ç¡ÖSHIELD HERO ±þ±íDAY¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥£¡¼¥íÌò¤ÎÆü¹â¤µ¤ó¤¬ÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Õ¥ê¥ë¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥í¥ó¥°¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»