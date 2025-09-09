「誰もいない深夜、音楽室で勝手にピアノが鳴り出す」……なんて怪談がありますが、その現象をRaspberry Piと（指だけの）ロボットで実際に再現したような成果が公開されています。 ↑Image:Reddit 大手掲示板RedditユーザーのWeegert氏が投稿した説明によると、これは「PianoPi」と呼ばれる「ロボットピアノ奏者」です。公開された動画では、演奏に合わせてカラフルなライトが点灯し、幻想的な雰囲気が確認できます。 Pi