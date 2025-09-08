J3リーグは第26節を終えたJ3リーグ第26節が9月7日に各地で行われた。ヴァンラーレ八戸が首位を走り、J参入1年目の栃木シティFCが2位につけるなか、最新の順位表が「まだまだ分からんね」「J3の沼化も本格的になってきた」など注目を集めている。首位を走る八戸はホームでアスルクラロ沼津に1-0で勝利して勝ち点を「54」に伸ばして首位に立つ。この試合でもリーグ最小失点の堅守は健在で、26試合16失点と圧倒的な数字に。これで