J3リーグは第26節を終えた

J3リーグ第26節が9月7日に各地で行われた。

ヴァンラーレ八戸が首位を走り、J参入1年目の栃木シティFCが2位につけるなか、最新の順位表が「まだまだ分からんね」「J3の沼化も本格的になってきた」など注目を集めている。

首位を走る八戸はホームでアスルクラロ沼津に1-0で勝利して勝ち点を「54」に伸ばして首位に立つ。この試合でもリーグ最小失点の堅守は健在で、26試合16失点と圧倒的な数字に。これでリーグ戦13試合負けなしとした。

2位につける栃木シティは松本山雅FCに撃ち合いの末、3-2で勝利。FC町田ゼルビアから新加入のMFバスケス・バイロンが2試合連続ゴールを決めて勝利に大きく貢献した。3位の鹿児島ユナイテッドFCも高知ユナイテッドFCに3-0で勝利し、リーグトップの52得点で八戸と栃木シティの後を追う。

下位を見ると、18位のカマタマーレ讃岐、19位のAC長野パルセイロ、20位アスルクラロ沼津が敗れ勝ち点を伸ばすことができず。上位、下位ともに差が開き始め、J2昇格争いは1位の八戸から6位のテゲバジャーロ宮崎に絞られたと言えるだろう。

SNSでは「J3の沼化も本格的になってきた」「6位と7位の差がかなり開いてる」「1番面白いのが…18位の残留争い！」「J3も白熱してるね！目が離せない」「まだまだ分からんね」「しばらく見ないうちに八戸がJ3首位」などコメントが寄せられ、J3の順位動向に注目が集まっていた。

次節は「宮崎（6位）vs八戸（1位）」「奈良クラブ（5位）vs鹿児島（3位）」「FC大阪（4位）vs栃木シティ（2位）」といった上位勢の直接対決が控えており、白熱の上位争いにも注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）