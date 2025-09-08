菅野智之とは10年ぶり対決【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間7日・ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、第1打席で菅野智之投手から5試合ぶりとなる47号先頭打者弾を放った。この一撃でリーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に2本差に迫った。メジャー初対決で、いきなり一撃を見舞った。菅野が投じた2球