二十四節気の一つ「白露(はくろ)」。朝露が草に宿り、少しずつ秋の気配が感じられるようになる時季です。この記事では、「白露」とはいつ頃でどんな意味なのか、露が発生する理由や露に関することわざ、この時季に注意したい天気の特徴についてご紹介します。二十四節気「白露」とは「白露（はくろ）」は二十四節気の一つで、2025年は9月7日にあたります。また期間としての「白露」は、9月7日から次の二十四節気の「秋分」の前日、