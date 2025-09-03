大分県の最低賃金を話し合う審議会が2日開催されましたが、結論は持ち越しとなりました。 【写真を見る】大分県の最低賃金結論持ち越し「1000円超」影響懸念…経営者側と折り合いつかず 審議会は労働者と経営者の代表ら15人で構成され、最低賃金の引き上げについて意見を交わしました。最低賃金はすべての働く人に適用され、毎年見直していて都道府県ごとに金額は異なります。 県内の最低賃金は954円で、この2年間で100円アッ