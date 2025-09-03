ダイソーをパトロールしていると、少し前にキャンプ界隈でめちゃくちゃバズった調理グッズを発見しました。筆者もずっと気になっていたアイテムで、まさかダイソーでご対面できるとは…しかもお値段は￥770（税込）。これは買うしかない！と即カゴINしました。実際に使ってみたので、この機会に要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キャンプマルチグリドル（20cm）価格：￥770（税込）サイズ（約）：20cm販売