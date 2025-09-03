ウェステルローに所属するFW坂本一彩が、ベルギーリーグ第６節のアントワープ戦で今季２点目を奪取。２−０の勝利に貢献した。スコアレスで迎えた28分、左サイドからのクロスに収め、左足でシュート。これは相手DFにブロックされたものの、こぼれ球を押し込んで、先制ゴールを挙げた。この得点にSNS上では、「ナイスゴール」「日本代表だろ」「素晴らしい活躍」「ステップアップしそう」「なんで代表選ばれへんねん！！！」