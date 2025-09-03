2日、イスラエルの攻撃が激化する中、パレスチナ自治区ガザ北部から中部へ向かって避難する人たち（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ通信は2日、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ住民の退避先としている南部ハンユニス西方マワシ地区をドローンで攻撃し、子ども7人を含む計9人が死亡したと報じた。イスラエル軍は北部ガザ市制圧に向けて予備役動員を本格化。住民に「食料や水が提供される」としてマワシ地区への