2025年8月31日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは中南米で起きている鉄道建設ラッシュに中国の姿が随所に見えると報じた。記事は、ブラジルで全長4000キロ以上、総工費34億ドル（約5000億円）に上るという大西洋と太平洋を結ぶ「両洋鉄道」計画が進行していると紹介。太平洋への出口がなかった同国では、鉄道開通によりアジアへの貨物輸送時間が平均40日から28日へと短縮され、コストも大幅に削減される見込みで、