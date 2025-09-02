U-18と沖縄選抜の壮行試合前に大雨が降るハプニングがあったまさかの事態に見舞われた。侍ジャパンU-18日本代表は2日、沖縄セルラースタジアム那覇で沖縄県高校選抜との壮行試合を午後6時プレーボールで予定されていた。しかし、突如雷雨に見舞われ試合は30分遅れでの開始がアナウンスされた。開門時間前から並んでいたファンからは「出来るのかな、大丈夫かな」と心配の声が聞こえている。甲子園で沖縄尚学が優勝したことで沖