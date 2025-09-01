名古屋港水族館は8月に死んだ、国内唯一のオスのシャチアースの直接の死因が「腸捻転」だったと発表しました。 アースは体長6メートルの国内最大かつ唯一のオスのシャチでしたが、7月31日頃から食欲が落ちたり嘔吐するなどの異変が見られ、医療用プールで治療を行ってきましたが、8月3日に死にました。16歳でした。 名古屋港水族館は1日、岐阜大学などの協力のもとで病理解剖した結果、ア