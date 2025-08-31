中継でもアップで映った流血【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャースのタイラー・グラスノー投手が30日（日本時間31日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦に先発。しかし、2回のマウンドで右手から血がにじむアクシデントが発生した。2回の投球時に右手の指を気にする様子を見せ、試合中継でもユニホームの右腰付近が赤く染まった様子がアップで映し出された。それでも2回21球を投げ、2奪三振