映画『もののけ姫』が29日、日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送された。公式Xでは作品裏話が説明され、序盤に登場した少女・カヤと主人公・アシタカの関係性が明かされた。【画像】妹じゃないの！？アシタカの許嫁の少女カヤ『もののけ姫』場面カットXでは「アシタカのことを「あにさま」と呼ぶエミシ一族の少女、カヤ。アシタカの妹だと思っていた人が多いのでは？実はカヤは一族の中でアシタカの許嫁（いいなずけ）