地域政党「再生の道」の代表、石丸伸二氏が東京都内で記者会見を開き、代表から退くことを明らかにしました。再生の道石丸伸二 代表「代表の選考会を行います。投票は『再生の道』のメンバーによる投票です」去年の東京都知事選で、およそ166万票を獲得し、小池知事に続く2位の得票数だった石丸氏は、今年1月に地域政党「再生の道」を立ち上げ、代表に就任していました。石丸氏はさきほど、都内で行った記者会見で「再生の