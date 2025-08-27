巨大な恒星からケイ素、硫黄、アルゴンが放出される様子を描いたイメージ図/Adam Makarenko/W. M. Keck Observatory （ＣＮＮ）天文学者らが新たな種類の超新星とみられる現象を観測した。爆発寸前の恒星の奥深くで何が起きているのかについて、これまでにない知見を得られた形となっている。驚きの発見を詳細に記した論文は、２０日付の科学誌ネイチャーに掲載された。巨大な恒星は、天上のタマネギに例えられる。一番外側の層は