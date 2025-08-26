2026年3月に開催される野球の国・地域別対抗戦「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）」。ストリーミング配信大手のNetflixは26日、同大会の日本での独占パートナーシップ契約を締結したと発表した。これにより、日本国内でWBC全47試合を独占ライブ配信するとみられる。野球日本代表「侍ジャパン」は、2023年に開催された前回大会において、大谷翔平らの活躍により3大会ぶりに決勝へ進出。最後はアメリカとの激闘を制し、3回目の優