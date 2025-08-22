名古屋市営地下鉄「藤が丘駅」近くのたこ焼き専門店「GenkiDama」の「かき氷たこ焼き」が話題です。氷の上に熱々のたこ焼きをのせ、出汁をかけて味わうスタイルでひんやり感とアツアツ感を同時に楽しめる夏限定のユニークな一品です。 ■驚きの“ひんやりスープたこ焼き” 名古屋市名東区の地下鉄「藤が丘駅」からすぐのたこ焼き専門店「GenkiDama」には、夏にぴったりなたこ焼きがあります。